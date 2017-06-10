С начала 2017 года Украина экспортировала электроэнергию в Молдову, Польшу и Венгрию. Читать далее «Экспорт электроэнергии увеличен на 50%»
Здоровье туристов, путешествующих в ЕС будут проверять
Европарламент, совместно с правительством стран Евросоюза планируют ввести дополнительные требования к лицам, желающим пересечь границу ЕС. Читать далее «Здоровье туристов, путешествующих в ЕС будут проверять»
Размер алиментов будет увеличен
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому увеличивается размер алиментов на ребенка. Читать далее «Размер алиментов будет увеличен»
Верка Сердючка выступит на День Конституции
С 28 июня открывается музыкальный фестиваль Atlas Weekend, на котором будут присутствовать звезды мирового масштаба – СКАЙ, Сергей Бабкин, Вопли Видоплясова, Green Grey, Табула Раса, а хедлайнером дня станет Верка Сердючка, которая к слову, не давала в последнее время концертов на родине. Читать далее «Верка Сердючка выступит на День Конституции»
Ryanair отменил проверку для украинцев, путешествующих в страны ЕС
В компании пояснили, что процедура была отменена для граждан государств, не входящих в Европейскую экономическую зону, в рамках действия программы по улучшению обслуживания и операционной деятельности. Читать далее «Ryanair отменил проверку для украинцев, путешествующих в страны ЕС»
Особенности танцев в стиле латины
Среди различных танцевальных направлений латина является именно тем, которое постоянно будет актуальным и популярным как среди женщин, так и девушек. Подобный вид танцев включает в себя самые разнообразные элементы из таких традиционных направлений, как румба, самба, джайв и прочее. Читать далее «Особенности танцев в стиле латины»
Главные достоинства интерьера в стиле прованс
Для создания качественного интерьера в спальне, который будет успокаивать и дарить только удовольствие, не нужно тратить массу усилий. Достаточно просто ознакомиться с главными секретами оформления уютной спальни в стиле прованс. Читать далее «Главные достоинства интерьера в стиле прованс»
Чем характерны люстры в стиле хай-тек и минимализм?
Для того чтобы создать уютный интерьер, потребуется позаботиться о том, чтобы в помещении присутствовал свет и были прочие декоративные элементы. Если освещение будет правильно продумано, то получится визуально расширить пространство и устранить неровности на стенах. Читать далее «Чем характерны люстры в стиле хай-тек и минимализм?»
В чём достоинства защитных аксессуаров для планшета iPad Air 2?
Для каждого владельца современного девайса очень важно обладать качественной защитой своего устройства, чтобы быть уверенным в долгосрочной его работе. Важно покупки аксессуаров такого типа сложно переоценить, ведь это неотъемлемая часть стиля каждого современного человека. Читать далее «В чём достоинства защитных аксессуаров для планшета iPad Air 2?»
Сфера применения катеров
Любое судно обладает определённой спецификой, которой и привлекает к себе внимание. Если, например, сравнить катер с моторной лодкой, то лодки имеют расширенную сферу применения, а катера придётся покупать исходя именно из их специфики. Читать далее «Сфера применения катеров»