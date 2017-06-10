Для того чтобы создать уютный интерьер, потребуется позаботиться о том, чтобы в помещении присутствовал свет и были прочие декоративные элементы. Если освещение будет правильно продумано, то получится визуально расширить пространство и устранить неровности на стенах. Читать далее «Чем характерны люстры в стиле хай-тек и минимализм?»